Son dakika... Güney Kore'de gökdelende büyük yangın: 40 yaralı - Son Dakika

Son dakika... Güney Kore'de gökdelende büyük yangın: 40 yaralı
08.10.2020 21:30
Son dakika haber... Güney Kore'de 33 katlı bir gökdelende yangın çıktı.
Güney Kore'de 33 katlı bir gökdelende yangın çıktı. Hızla binayı saran yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 40 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Güney Kore'nin Ulsan kentinde 33 katlı bir gökdelende yangın çıktı. Yangın, binanın bir cephesini tamamen sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güney Kore medyası, yangının binanın 12'inci katında çıktığını, 40 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
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