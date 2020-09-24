Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|41,24
|40,16
|2,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,78
|7,61
|2,23
|Doğan Holding
|2,36
|2,31
|2,16
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,21
|8,10
|1,36
|Şekerbank
|1,56
|1,54
|1,30
|Aygaz
|11,30
|11,16
|1,25
|Logo Yazılım
|94,20
|93,15
|1,13
|Alarko GMYO
|16,47
|16,30
|1,04
|Koç Holding
|14,23
|14,12
|0,78
|Doğuş Otomotiv
|14,91
|14,80
|0,74
|Albaraka Türk
|1,49
|1,48
|0,68
|Akbank
|4,79
|4,76
|0,63
|İş GMYO
|1,74
|1,73
|0,58
|Ereğli Demir Çelik
|9,15
|9,10
|0,55
|Vakıflar Bankası
|4,00
|3,98
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,03
|2,02
|0,50
|Bizim Mağazaları
|15,92
|15,85
|0,44
|Soda Sanayii
|7,77
|7,74
|0,39
|MLP Sağlık
|16,55
|16,49
|0,36
|Şişe Cam
|6,81
|6,79
|0,29
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi