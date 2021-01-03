Son dakika haber! 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

Son dakika haber! 10 Yıl önce bugün neler oldu?

03.01.2021 10:17
Son dakika haber! 10 Yıl önce bugün neler oldu?, System.String[]

Son dakika haberleri... SP LİDERİ ERBAKAN HASTANEYE KALDIRILDISaadet Partisi (SP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan, sol ayağında nükseden damar iltihabı nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SP LİDERİ ERBAKAN HASTANEYE KALDIRILDI

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan, sol ayağında nükseden damar iltihabı nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Erbakan'ın 24 saat müşahede altında tutulacağı öğrenilirken, oğlu Fatih Erbakan da hastanede babasının yanından ayrılmadı.

NORVEÇ'TE MAHKÜMUN BAŞARISIZ FİRAR GİRİŞİMİ

Norveç'te 24 yaşındaki bir Şilili mahkumun, hücre arkadaşının da yardımıyla hapishaneden kaçma girişimi, kameralar tarafından görüntülendi.

Çevredeki bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, yatak çarşaflarını birbirine bağlayarak duvara tırmanmaya çalışan ikiliden birinin duvarın üzerine çıkmayı başardığı, daha sonra da aşağıda bekleyen polis memurlarını görünce kaçmaya çalıştığı görüldü. Aşağı atlamaya çalışan mahkum, daha sonra kafasını duvarlara vurmaya başladı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kaçak mahkumun herhangi bir yara almadığı açıklandı.

PAZARDA "BACIM" DEVRİ BİTTİ!

pazarda artık "bacım" devri bitiyor,, pazarcılar diksiyon dersi alıp güzel konuşmayı öğreniyor.

Ankara'da Yenimahalle Belediyesi müşteri memnuniyetini sağlamak ve pazarlarda kaliteyi arttırmak için pazar esnafına eğitim kursu verildi.

Uzman Eğitmen Nebahat Parlak pazarcılara diksiyon, müşteri ilişkileri ve vücut dilini kullanma konularında bilgiler aktardı.

-İHA-

Necmettin Erbakan, Saadet Partisi, Norveç, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


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