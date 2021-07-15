Son dakika haber... 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Son dakika haber... 15 Temmuz şehitleri anıldı

Bir son dakika haberine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında, Fatsa Şehitliğinde anma töreni düzenlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında, Fatsa Şehitliğinde anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesiyle devam etti. Törende, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, şehitlikten ayrılmadan önce şehitlerin mezarlarına gül bırakarak, ailelerine ise sabırlar diledi. Törene, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Ağır Ceza Başkanı Erdem Oğuz Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, gaziler, şehit yakınları ve ilgililer katıldı. - ORDU

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