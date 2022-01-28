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Son dakika haber | 5 kişiye mezar olan havuz faciası davasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haber | 5 kişiye mezar olan havuz faciası davasına devam edildi

28.01.2022 00:57
Son dakika haber | 5 kişiye mezar olan havuz faciası davasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yüzme havuzunda elektrik akımına kapılarak 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, aralarında Akyazı Belediye Başkanı ve Kuzuluk eski Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yüzme havuzunda elektrik akımına kapılarak 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, aralarında Akyazı Belediye Başkanı ve Kuzuluk eski Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlütürk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatlarını kaybetmişti. 5 kişiye mezar olan yüzme havuzu ile ilgili açılan davada yargılama sürecine devam edildi. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan K.A. katılırken, diğer tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada ayrıca müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında sanık K.A. dinlenildi.

Sanık, olayın olduğu zamanda emekli olduğunu belirterek, "2011 yılında Kuzuluk Belediyesinden zabıta memuru olarak emekli oldum. Erzurum'dan nakil olarak geldim. Bir suçlu aranıyorsa belediyeler sorumlu olabilir. Her yıl faaliyet raporu hazırlanır bu rapor o yıl hazırlanmamış. Bu iş yerinde ucuza kaçmak için basit bir elektrik tertibatı çekilmiş. Olay olduğunda ben emekliydim. Ben çalıştığım zamanda dava konusu olan havuz faaliyette değildi. Ben emekli olduktan sonra müteveffa Mehmet izin almış diye duydum. Benim olayla bir ilişkim yoktur beraatimi istiyorum" dedi.

Söz verilen müşteki avukatları da bilirkişi raporuna itiraz ederek, raporu hazırlayanların yetkinliklerinin olmadığını savundu. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise taraf avukatlarına rapor hakkında beyaz ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 25 Mart'a erteledi. - SAKARYA

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Bilal Soykan, Sakarya, Akyazı, Yüzme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 5 kişiye mezar olan havuz faciası davasına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | 5 kişiye mezar olan havuz faciası davasına devam edildi - Son Dakika
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