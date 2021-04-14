NEW ABD'de 65 milyar dolarlık saadet zinciri dolandırıcılığının mimarı Bernie Madoff, hapis cezasını çektiği Kuzey Calolina eyaletine bağlı Butner'deki federal cezaevinde hayatını kaybetti.

ABD borsası Wall Street tarihindeki en büyük dolandırıcılık olayına imza atan Madoff'un, 82 yaşında böbrek rahatsızlığından öldüğü belirtildi.

New York'un Queens bölgesinde 1938'de orta sınıf Yahudi bir ailede doğan Madoff, 1980'lerde menkul kıymetler işine girdi.

Ailesiyle lüks bir hayat yaşarken 2008'deki küresel ekonomik kriz sırasında dolandırıcılığı ortaya çıkan Madoff, Manhattan Federal Mahkemesinde yargılanarak 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ardında 136 ülkeden 37 bin mağdur bırakan Madoff'un dolandırdığı kişiler arasında, yönetmen Steven Spielberg, oyuncu Kevin Bacon, Nobel Barış Ödülü sahibi ve Holokost mağduru Elie Wiesel ve beyzbol sporcusu Sandy Koufax gibi ünlüler bulunuyordu.