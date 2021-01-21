Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargıya kimse parmak sallayamaz" - Son Dakika

Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yargıya kimse parmak sallayamaz"

21.01.2021 10:32
Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Son dakika gelişmesine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar işler, kurallar işler, usuller işler ve işlemeye de devam eder. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya kimse parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve hiç kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" dedi.

-İHA-

Türkiye Cumhuriyeti, Adalet Bakanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 'Yargıya kimse parmak sallayamaz' - Son Dakika


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