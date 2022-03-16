Son dakika haber... Adalet Bakanı Bozdağ, HSK Genel Kuruluna başkanlık etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu göreve getirildikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başkanı sıfatıyla ilk kez HSK Genel Kurulu Toplantısına başkanlık etti.

Bozdağ, HSK'ye gelişinde Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve üyeler tarafından karşılandı.

HSK Genel Kurulu Toplantısı, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bozdağ başkanlığında basına kapalı gerçekleşti.