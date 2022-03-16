Son dakika haber... Adalet Bakanı Bozdağ, HSK Genel Kuruluna başkanlık etti - Son Dakika
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Son dakika haber... Adalet Bakanı Bozdağ, HSK Genel Kuruluna başkanlık etti

16.03.2022 13:34
Son dakika haber... Adalet Bakanı Bozdağ, HSK Genel Kuruluna başkanlık etti

Son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu göreve getirildikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başkanı sıfatıyla ilk kez HSK Genel Kurulu Toplantısına başkanlık etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu göreve getirildikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) başkanı sıfatıyla ilk kez HSK Genel Kurulu Toplantısına başkanlık etti.

Bozdağ, HSK'ye gelişinde Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve üyeler tarafından karşılandı.

HSK Genel Kurulu Toplantısı, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bozdağ başkanlığında basına kapalı gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adalet Bakanı Bozdağ, HSK Genel Kuruluna başkanlık etti - Son Dakika


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