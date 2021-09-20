Son dakika haber: Adalet Bakanı Gül, Bursa'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet bir istatistikten ibaret değil, nicelikten ziyade nitelik, bizim için daha önemlidir. Adalet, o rakamlardan, dosyalardan, istatistiklerden değil bir insanın hayatına dokunmaktır, bir insanın gözyaşını silmek, mağduriyetini gidermektir." dedi.

Gül, bir otelde düzenlenen Bursa Adalet Toplantısı'nda yargı mensuplarına seslenerek, bulundukları yerin, adalet makamı ve vatandaşın ümit kapısı olduğunu söyledi.

Toplumun adalet duygusunu korumanın ve yargıya güveni ayakta tutmanın öncelikle yargı mensuplarının duruşu ve hukuki çabasına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük mütefekkir Nurettin Topçu 'Üç hakimin hükmünde hata aranmaz' der: 'Kalbin, kaderin ve ölümün.' Sizlerin yalnızca kanunların emrinde temiz vicdanınızla vereceğiniz karar, işte o kalbin hükmüdür. Orada hata olmayacağına inanıyoruz. Vereceğiniz kararla adalet yerini bulmakla kalmamalı, yerini bulmasının sağlandığı da açıkça görülmelidir. Peki bu nasıl görünecek? Yargı adil bir şekilde karar verir, adaletli davranır, anlaşılır gerekçeyle, yeni tartışmalara yol açmayıp, tartışma bitiren kararlarıyla adalete ayna tutar. İşte sizin doğru ve anlaşılır bir dille, sağlam gerekçeyle yazdığınız kararla adalet görünür olacaktır. Yargısal işleyişin tek amacı, adaletin gecikmeksizin tecelli etmesidir. Geciken adalet, caydırmaz; geciken adalet onarmaz; geciken adalet tecelli de etmez."

"Biz, yapılan işin niteliğindeyiz"

Bakan Gül, hedef süre, e-duruşma ve e-tebligat ile seri muhakeme-basit yargılama gibi yenilikleri hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bu çalışmaların temel hedefinin, milletin beklentisi olan adil kararın makul sürede verilmesini gerçekleştirmek olduğuna değinen Gül, şunları dile getirdi:

"Hedef sürelere uyma oranlarının makul bir oranda olduğunu görmek sevindirici. Elbette bu anlamda önemli olan rakamlar, istatistik değil. Adalet bir istatistikten ibaret değil; nicelikten ziyade nitelik, bizim için daha önemlidir. Adalet, o rakamlardan, dosyalardan, istatistiklerden ibaret değil, bir insanın hayatına dokunmaktır, bir insanın gözyaşını silmek, mağduriyetini gidermektir. Suçluyla suçsuzu ayırt etmektir. Haksız yere insanları sürüncemede bırakmamaktır, mağdur etmemektir. Dolayısıyla temel yaklaşımımız bu anlamda sayılar değil, istatistik değil, adaletin bizatihi kendisidir."

Gül, tüm bu çalışmalarda insanın onurunu korumayı, masumiyet karinesini ve lekelenmeme hakkını temel ilke edindiklerini vurguladı.

Bu ilkelerin, değişmez öncelikleri olduğunu aktaran Gül, "Bu çerçevede sürekli yasal değişikliklere de bu reform süreci öncülük etmektedir. Örneğin, mesai saatleri dışında yakalanan, ifadesi alınıp da serbest bırakılacak bir kişiyle ilgili 'Otelde yakaladım, hemen gözaltına alayım' şeklindeki uygulamalara son verdik. Burada milletimize, insanımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, sadece ifade vermek için gece yarısı gözaltına alma işlemi yapılmasına son verdiklerini vurguladı.

"Herkesin beklediği adaleti tesis etmek hepimizin boynunun borcudur"

Yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere de değinen Gül, şöyle konuştu:

"İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan ifadelerin, bilgilerin yer almamasına yönelik, son kanunda düzenlemeler yapıldı. Kişinin özel hayatının gizliliğinin korunması, insan onurunu muhafaza etmenin en önemli parçasıdır. İddia konusu neyse o anlatılmalıdır. Suçun delili, ilişkisi olan bilgiler orada yer almalıdır. Bunun dışında kalan kısımlar kimseyi ilgilendirmez. Bir başka düzenleme olarak beraat kararı verilmesi durumunda, iletişimin tespitine veya dinlenmesine ilişkin kayıtların yok edilmesine ilişkin bir düzenlemedir. Burada da insan onuruna ve özel hayatın mahremiyetine saygı esastır. Tüm bu yasalar çıkarılmıştır, kanunlaşmıştır. Şimdi en iyi uygulama olarak yasamanın çıkardığı bu kanunlar, uygulayıcılara, sizlere emanettir. En iyi şekilde uygulayacağına inanıyoruz, milletimizin de beklentisi bu yöndedir."

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletin yanında, millet için bu reformları sürdüreceklerini belirtti.

Yaptıkları reformların ve reform iradelerinin arkasında olduklarını, sahadaki yansımalarını da takip ettiklerini bildiren Gül, "Tüm bu çalışmalarla İzmir'den Van'a, Bursa'dan Kırşehir'e, Mersin'den Sinop'a, işçisinden memuruna, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine 84 milyon insanımızın beklediği adaletin tecelli etmesi hususunda hiçbir görüş, yaşam tarzı, felsefi düşünce, mezhep, kanaat ve başka ayrım gözetmeksizin herkesin beklediği adaleti tesis etmek hepimizin boynunun borcudur. Milletimizin beklentisi de budur." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen de konuşma yaptı.

Bakan Gül, toplantının ardından Bursa Bölge İdare Mahkemesini ziyaret ederek, Mahkeme Başkanı Mahmut Şahin'den bilgi aldı.

Ziyarete Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş ile yargı mensupları katıldı.

(Bitti)