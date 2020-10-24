Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Girişimcilik Merkezi ile Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) iş birliğinde girişimcilerin katılımıyla "Start-up - Melek Yatırımcı Buluşmaları" düzenlendi.

Merkezden yapılan yazılı açıklamaya göre, internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlik ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Etkinlikte, paneller ve proje sunumlarını yapıldı.