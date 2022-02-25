Son dakika haber: Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan kadının tutukluluk hali sürecek - Son Dakika
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Son dakika haber: Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan kadının tutukluluk hali sürecek

25.02.2022 18:28
Son dakika haber: Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan kadının tutukluluk hali sürecek

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadının müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadının müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.E, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede tanık sıfatıyla beyanı alınan maktul O.E'nin kardeşi N.E, abisi ile sanık İ.E. arasında sorunlar olduğunu söyledi.

Sanıkla ağabeyinin zaman zaman tartıştığını belirten N.E, "Ağabeyim ilk evliliğinden olan çocuklarının bakım konusu nedeniyle eşiyle tartışma yaşıyordu. Babam bir rahatsızlık sebebiyle hastanede tedavi görürken ağabeyimin eşi tarafından bıçaklandığı haberini aldık. Olaydan önce ağabeyim O.E. bana eşinin ailesinden tehditler aldığını söylemişti. Ağabeyimin huzurda bulunan sanık İ.E'yi darbettiğine hiç şahit olmadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık İ.E. ise önceki celse verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, "Aleyhe olan tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

Söz alan her iki tarafın avukatı ise mahkeme heyetinden olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut halinin devamına karar verilmesi, dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, dosyanın esasına yenilik getirmeyeceği gerekçesiyle keşif yapılması talebinin reddine ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran'da İ.E, evlerinde tartıştığı kocası O.E'yi bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.E. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan İ.E. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan kadının tutukluluk hali sürecek - Son Dakika


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