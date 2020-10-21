Son dakika haber: Adana'da tarihi eser kaçaklığı operasyonunda bronz savaşçı heykelciği ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke ve 4 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (54) ve H.A'nın (54) ellerinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin Kozan ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılardan E.K'nin aracı ve evinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke, 4 obje, 2 dedektör cihazı, kazma ve biber gazı ele geçirildi.
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar
Adana'da ikinci Taksim vakası: Genç kızı adım adım takip edip taciz etti
Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı
Barcelonalı Pedri, Ferencvaros maçına taksiyle geldi, elindeki market poşeti dikkat çekti
Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım
İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne dört farklı takım gönderen ilk şehir oldu
Ukraynalı turistlerin kayalıklardaki tehlikeli eğlencesi, görenleri hayrete düşürdü