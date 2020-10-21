Son dakika haber: Adana'da tarihi eser kaçaklığı operasyonunda bronz savaşçı heykelciği ele geçirildi

21 Ekim 2020 Çarşamba 10:23
Son dakika haber: Adana'da tarihi eser kaçaklığı operasyonunda bronz savaşçı heykelciği ele geçirildi

Son dakika haberleri... Adana'nın Kozan ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke ve 4 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke ve 4 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (54) ve H.A'nın (54) ellerinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin Kozan ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılardan E.K'nin aracı ve evinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz savaşçı heykelciği, 30 sikke, 4 obje, 2 dedektör cihazı, kazma ve biber gazı ele geçirildi.

Kaynak: AA
Kozan, Adana, Roma, Güncel, Son Dakika
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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana'da tarihi eser kaçaklığı operasyonunda bronz savaşçı heykelciği ele geçirildi - Son Dakika