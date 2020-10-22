Son dakika haber... Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, C.B'yi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatına karar verdi.

Diğer sanık da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Sanık C.B, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatına karar verilmesini talep etti.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar C.B. ve L.A. ile avukatları hazır bulundu.

Adana 'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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