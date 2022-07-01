Son dakika haber... AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haber... AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı

01.07.2022 23:14
Son dakika haber... AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkili olacağı ve orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de şiddetli rüzgarın etkili olacağı ve orman yangınlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmaması, görülen ateş veya dumanı 112'ye bildirmesi önem arz etmektedir" denildi.


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Afad'dan Orman Yangını Uyarısı Afad'dan Orman Yangını Uyarısı
Kaynak: DHA

Balıkesir, Manisa, Muğla, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... AFAD'dan 6 il için 'orman yangını' uyarısı - Son Dakika
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