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Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

18.11.2021 14:24

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da sosyal medya platformu aracılığıyla 43 kişinin dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da sosyal medya platformu aracılığıyla 43 kişinin dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasını derinleştiren polis ekipleri, 3 Kasım'da tutuklanan zanlılar ile birlikte hareket ettiğini tespit ettiği G.Ç. ile S.S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirledikleri G.Ç'yi Ankara'nın Polatlı, S.S.A'yı da Çankaya ilçesinde gözaltına aldı.

Olay

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle yapılan nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik inceleme başlatmış, soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla 43 kişiyi toplamda 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen T.K. ve Z.T'yi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 3 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Dolandırıcılık, Karahisar, Ankara, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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