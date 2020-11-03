Son dakika haber! Ahırda yangın çıktı, hayvanlar telef oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Ahırda yangın çıktı, hayvanlar telef oldu
03.11.2020 12:28
Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da bir köyde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.
Elazığ'da bir köyde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Sarıbuğday köyündeki bir ahırda meydana geldi. Köyde besicilik yapan Abdullah Arslan'a ait ahırda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark edenler hem köy sakinlerine hem de itfaiye ekiplerine bildirdi. Köy sakinlerinin el birliği ile müdahale etmeye başladığı yangın, ilçeden gelen İtfaiyenin desteğiyle söndürüldü. Ancak, ahır da bulunan 13 büyükbaş hayvan telef oldu.
Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - ELAZIĞ
Son Dakika Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim