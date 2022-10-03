Son dakika haber: Aksaray'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Aksaray'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

AKSARAY - Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek iş yerini takibe aldı. 3 gün süren teknik ve fiziki takibinin ardından jandarma ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, iş yerinin arka kısmına yapılmış ve depo olarak kullanılan müştemilatta açılan gizli bölmede poşetler içerisine gizlenmiş çeşitli markalarda 6 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi İ.S. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.