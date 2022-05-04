Son dakika haber: alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haber: alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü

04.05.2022 18:29
Son dakika haber: alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü

Son dakika haber: İZMİR'in Menderes ilçesinde Abdulali D. (19), borç- alacak nedeniyle tartıştığı ağabeyi M.D. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İZMİR'in Menderes ilçesinde Abdulali D. (19), borç- alacak nedeniyle tartıştığı ağabeyi M.D. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. ile bayram ziyaretinde bir araya geldiği kardeşi Abdulali D. arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., bıçakla kardeşine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdulali D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Abdulali D., bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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Kasımpaşa, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: alacak nedeniyle tartıştığı kardeşini öldürdü - Son Dakika


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