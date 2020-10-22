Son dakika haber... Almanya'daki Türk esnaf Kovid-19 salgınında "borç zengini" oldu - KÖLN - Son Dakika

Son dakika haber... Almanya'daki Türk esnaf Kovid-19 salgınında "borç zengini" oldu - KÖLN

22.10.2020 11:48

Son dakika gündem haberi... Almanya'da artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeme-içme sektörüne getirilen ek kısıtlamalar esnafı olumsuz etkiledi.

Almanya'da artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeme-içme sektörüne getirilen ek kısıtlamalar esnafı olumsuz etkiledi.

Ülkenin tarihi şehirlerinden Köln'deki Türk işletmeciler, önceden borçları yokken salgın sonrası "borç zengini" olduklarını ifade ederek zor günler geçirdiklerini söyledi.

Köln şehir merkezinde 1993'ten bu yana LöwenBrau Otel ve Restoran'ın sahibi Fazıl Bay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müşterilerinin ağırlıklı olarak turistler olduğunu ancak bu salgın nedeniyle masaların boş kaldığını belirterek şunları dile getirdi:

"Kovid-19 çıkana kadar borçsuz ve harçsızken, bu salgından sonra borç zengini olduk. Şimdi de bu ikinci önlem paketleri ve erken kapatma olayları çıktı. Şu an firmalara iflas vermemeleri için kısıtlama getirildi, kimse iflasını veremiyor. Sadece Köln'de ilkbahara kadar 800-900 orta ve küçük çaplı işyeri iflas etmek zorunda."

Salgının ortaya çıkmasıyla uzun süre işyerlerinin kapalı kaldığını daha sonra da kısıtlı şekilde işlerine başlayabildiklerini hatırlatan Bay, "Salgının tekrar artmasıyla gece 23.00'ten sonra restoranımızı kapatmak zorundayız. Dolayısıyla akşam saat 22.00'den sonra kimseye ne yemek ne de içecek verebiliyoruz. Çünkü 23.00'te kapatmak zorundayız, bu da akşam yemek faslının bittiği anlamına geliyor. Zaten erken kapanacağı için de müşteriler evinden çıkıp gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini vurgulayan Bay, "Özellikle temizlik konusuna çok dikkat ediyoruz. Kapıdan girişten lavaboların sürekli temizliğine kadar, her yere dezenfektan koyduk. Şimdi sadece müşteri gelmiyor, en büyük sorunumuz bu." şeklinde konuştu.

"Bizi de olumsuz etkiledi"

Köln'ün şehir merkezindeki Bay Freud isimli restoranın yetkilisi Erdoğan Güçlü de artık çok kısıtlı sürelerde çalıştıklarını, bu zaman diliminde ise iş hacimlerinin eskiyle kıyaslanmayacak kadar düştüğünü söyledi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki esnafın büyük çoğunlukla Türklerden oluştuğuna dikkati çeken Güçlü, "Alman ve İtalyan mutfağından oluşan restoranımızı sabah 10.00'dan gece 03.00'e kadar açıktı. Şimdiki durumda ise öğleden sonra 15.00 gibi açıp gece 23.00'te kapatıyoruz." dedi.

Özellikle küçük işletmelerin çok zor bir dönemden geçtiğine değinen Güçlü, "Pandemi öncesi hiçbir sıkıntımız yoktu, bu salgın tüm sektörü etkilediği gibi bizi de olumsuz etkiledi. Devletten bu sektörün canlanması için çalışma yapmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsünün açıkladığı son verilere göre, bugüne kadar 392 bin 49 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgından 9 bin 905 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haber... Almanya'daki Türk esnaf Kovid-19 salgınında borç zengini oldu - KÖLN
Son dakika haber... Almanya'daki Türk esnaf Kovid-19 salgınında borç zengini oldu - KÖLN
Son dakika haber... Almanya'daki Türk esnaf Kovid-19 salgınında borç zengini oldu - KÖLN
Son dakika haber... Almanya'daki Türk esnaf Kovid-19 salgınında borç zengini oldu - KÖLN

Almanya, Borç, Türk, Köln, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Almanya'daki Türk esnaf Kovid-19 salgınında 'borç zengini' oldu - KÖLN - Son Dakika


Son Dakika

Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Aliyev, "Ermenileri iti kovar gibi kovuyoruz" demişti! Azerbaycan, yerli kamikaze İHA'sına "İti Kovan" adını verdi "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı
Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti         
11:39
ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak         
11:29
Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor         
11:17
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor         
11:04
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi         
10:37
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor         
08:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 11:59:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Almanya'daki Türk esnaf Kovid-19 salgınında "borç zengini" oldu - KÖLN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei