Ankara'da Cadılar Bayramı, maskeli ve mesafeli kutlanacak - Son Dakika

ANKARA'da her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli ve mesafeli olarak kutlanacak. Cadılar Bayramı kostümleri şimdiden hazırlanırken, bu yıl kostümlere cerrahi maskeler de eklendi.

Ankara'da sosyal medya bir araya gelerek her yıl Cadılar Bayramı'nı kutlayan üniversite öğrencileri, bu seneki kutlamaları maske konseptiyle gerçekleştirecek. Sevdikleri dizi ve film karakterlerinin kostümlerini giyip, makyajlarını yapan gençler, maskelerini takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak Cadılar Bayramı'nda bir araya gelecek. Bu kapsamda Cadılar Bayramı kostümlerine eklenen cerrahi maskeler de konsepte uygun şekilde boyandı.

10 yıllık kostüm tasarımcısı Şebnem Saatçiler, Cadılar Bayramı'nı her sene coşkuyla kutladıklarını anlatarak, "Bağışıklık sistemimizi yeme, içme dışında psikolojik olarak da güçlü tutmamız gerekiyor. Güçlü tutmak için en çok ihtiyaç duyulan şeylerden birisi de moral. Gülmek ve eğlenmek için her sene Cadılar Bayramı güzel bir etkinlik oluyordu. Bu dönemde de moralleri sağlam tutmak için gerekli kostümleri sağlayarak maskeli ve mesafeli bir şekilde Cadılar Bayramı'nı kutlamayı planlıyoruz. Kostümlerimiz de şimdiden hazır. Bu sene kostümlerimize cerrahi maskeleri de ekledik. Kostümlere bir nevi aksesuar gibi eklediğimiz maskeler, kullanıcıları o gece salgına karşı da koruyacak" dedi.'SAHNE GÖSTERİLERİYLE KUTLAYACAĞIZ'

Ankara'da yaklaşık 5 yıldır arkadaşlarıyla birlikte Cadılar Bayramı etkinliği yaptıklarını belirten üniversite öğrencisi Buğra Tekçi ise, "Geçtiğimiz senelerde Cadılar Bayramı'nı sosyal mesafeyi çok dikkate almadan, daha çok eğlence amaçlı kutluyorduk. Bu sene pandemiden dolayı eğlence olarak değil de daha çok gösteri amaçlı düzenliyoruz. Sosyal mesafeye uyarak, daha çok sahne gösterileriyle eğleneceğiz" diye konuştu.