Son dakika haber: Ankara Demirspor'u koronavirüs bile durduramadı - Son Dakika

Son dakika haber: Ankara Demirspor'u koronavirüs bile durduramadı

05.11.2020 17:06
Son dakika haber: Ankara Demirspor'u koronavirüs bile durduramadı, System.String[]

Son dakika spor haberi... Maça 12 kişiyle çıkıp, turu geçtilerYedek kulübesindeki tek isim olan kaleci Ömercan, forvet olarak oyuna dahil olduERCAN ATA / ANKARA,- Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Ankara Demirspor sahasında Mamak FK'yı konuk etti.

Maça 12 kişiyle çıkıp, turu geçtiler

Yedek kulübesindeki tek isim olan kaleci Ömercan, forvet olarak oyuna dahil oldu

ERCAN ATA/ ANKARA,- Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Ankara Demirspor sahasında Mamak FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle mücadeleye 12 kişi çıkmak zorunda kaldı. Altligleroffical ekiplerinin görüntülediği ve habere kaynak olduğu gelişmeye göre yedek kulübesindeki tek isim olan kaleci Ömercan Avcı, 81'inci dakikada Muhammed Burak Yıldız'ın yerine oyuna forvet olarak dahil oldu.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle kadrosunda futbolcu sayısı 14'ten az kalan takımlar, maçın ertelenmesini TFF'den talep etme hakkına sahipken, kulüpler kendi tercihleriyle maça çıkabiliyor. 12 kişi olmalarına rağmen sahaya çıkmayı tercih eden Ankara Demirspor, hem sıra dışı bir olaya sahne oldu, hem de rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın dışına iterek tur atladı.

Son dakika haber: Ankara Demirspor'u koronavirüs bile durduramadı
Son dakika haber: Ankara Demirspor'u koronavirüs bile durduramadı

Ankara Demirspor, Türkiye Kupası, Mamak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Ankara Demirspor'u koronavirüs bile durduramadı - Son Dakika Spor


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