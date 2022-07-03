Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEYZE ÇOCUKLARININ KAVGASI CİNAYETLE SONLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEYZE ÇOCUKLARININ KAVGASI CİNAYETLE SONLANDI

03.07.2022 06:26

Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'de, teyze çocukları olduğu belirtilen Esat Demir ve R.Ç'nin kavgası cinayetle sonlandı.

ARNAVUTKÖY'de, teyze çocukları olduğu belirtilen Esat Demir ve R.Ç'nin kavgası cinayetle sonlandı. Yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Esat Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Atatürk Mahallesi Baltacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bulunduğu sokakta, aralarında tartışma çıkan teyze çocukları Esat Demir ve R.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Esat Demir, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Demir'i ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Evli ve iki çocuk babası Esat Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Ç'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEYZE ÇOCUKLARININ KAVGASI CİNAYETLE SONLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE TEYZE ÇOCUKLARININ KAVGASI CİNAYETLE SONLANDI - Son Dakika
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