Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "kırmızı kodla" uyardığı aşırı yağış, Antalya'da etkili oluyor. Aşırı yağışlar nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki derenin debisi yükseldi, Hurma-Çakırlar yolunu birbirine bağlayan köprü trafiğe kapatıldı. Konyaltı İlçe Jandarma ekipleri ve Konyaaltı Belediyesi görevlileri suyun risk oluşturacağı noktaya ulaşmasının ardından yolu kepçelerle getirilen toprakla ulaşıma kapattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Aşırı yağış nedeniyle Konyaaltı'ndaki derenin debisi yükseldi - Son Dakika