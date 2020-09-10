Son dakika haber! Askerden dönen Latif, kazada öldü - Son Dakika

ANTALYA'da klima bakım işiyle uğraşan Latif Uçar (23), servisten döndüğü sırada aracıyla karıştığı kazada hayatını kaybetti. Uçar'ın vatani görevini kısa bir süre önce tamamlayarak evine döndüğü öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde meydana geldi. Klima bakım işiyle uğraşan Latif Uçar, 07 EJN 99 plakalı otomobili ile Ramazan Akbilek'in kullandığı 07 DM 818 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta yaralı halde bulunan Uçar'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Uçar, ambulansla yakında bulunan bir hastaneye götürüldü. Bir süre önce askerden geldiği öğrenilen Uçar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.