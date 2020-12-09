Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

09.12.2020 14:07
Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1387 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 444 bin 164'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 677'ye, iyileşenlerin sayısı 408 bin 942'ye yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 159 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 484 bin 104'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 930'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 405 bin 966 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Royal Carribean şirketine ait bir kruvaziyer gemisinde 1 yolcuda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından gemi limana geri döndü.

Gemiden çıkarılan yolcunun tedavi altına alındığı, kalan yolcuların gemide bekletildiği bildirildi.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 291 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 1876 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 104 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 180'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği kentte şimdiye kadar 113 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 783 kişi sağlığına kavuştu.???????

Kentte kaynağı tespit edilemeyen Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle mevcut tedbirlere ek kısıtlamaların uygulanacağı bildirildi.

Yarından itibaren geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında, kentteki restoranlar saat 18.00'den itibaren kapatılacak ve 18.00-05.00'te gel-al veya eve sipariş şeklinde yemek hizmeti sağlayacak.

Restoranların gündüz saatlerinde yüzde 50 dolulukla hizmet verebilecek, spor salonları, güzellik merkezleri, konser salonları ve kamuya açık diğer işletmeler 14 gün kapalı kalacak.

Hong Kong'da son iki haftada görülen 1274 Kovid-19 vakasının 303'ünün bulaşma zincirinin kaynağı henüz tespit edilemedi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 151'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 874 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 720'ye ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 582 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler, Hong Kong, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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