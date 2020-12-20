Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu - Son Dakika

Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu
20.12.2020 17:53
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yazlık Mahallesi Kadırga Yolu mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen olayda, Veysel Ç. isimli şahıs, 2 arkadaşı ile avlanmak için ormanlık alana geldi. Veysel Ç. avlanmak için yanında getirdiği tüfeğini ağaca yasladı. Emniyet kildi açık kalan tüfek bir anda yere düşerek ateş aldı. Tüfekten çıkan mermi Veysel Ç'nin sol diz kapağına isabet etti. Veysel Ç. yaralanırken, olayı gören arkadaşları hemen yardımına koştu.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veysel Ç, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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