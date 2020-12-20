Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yazlık Mahallesi Kadırga Yolu mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana gelen olayda, Veysel Ç. isimli şahıs, 2 arkadaşı ile avlanmak için ormanlık alana geldi. Veysel Ç. avlanmak için yanında getirdiği tüfeğini ağaca yasladı. Emniyet kildi açık kalan tüfek bir anda yere düşerek ateş aldı. Tüfekten çıkan mermi Veysel Ç'nin sol diz kapağına isabet etti. Veysel Ç. yaralanırken, olayı gören arkadaşları hemen yardımına koştu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veysel Ç, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.