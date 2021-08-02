Son dakika haber... Aydın-Muğla sınırında makilik yangını - Son Dakika

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi ile Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi sınırındaki makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Başalan Mahallesi Viranaltı mevkii ile Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi Burnugaz mevkii sınırında yer alan makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve yangın söndürme ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ederken, bölgeye tedbir amaçlı ambulans ta sevk edildiği öğrenildi. Yangının bölgede yer alan mermer işletmelerine yakın olduğu bildirildi. - AYDIN