Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun geçmişten gelen tecrübesiyle geleceğe yön vererek uzun yıllar başarılara imza atmaya devam edeceğine olan inancım tamdır" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 20. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla BTK binasında bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu online olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu salonda katılım sağladı. Etkinlik çerçevesinde Sayan ve Karagözoğlu, göreve başlayacak uzman yardımcılarına ilk derslerini verdi.

Videokonferans yöntemiyle bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun üstlendiği görev sebebiyle oldukça önemli bir kurum olduğunu aktararak, "Denetleyici ve düzenleyici özelliklerinin yanı sıra teknolojik ilerlemeler konusundaki çalışmaları ile de göz dolduruyor. Bilgi ve iletişimin bu kadar önemli olduğu bir dönemde elbette böylesi bir kurumun omuzlarında taşıdığı yük ve elde ettiği başarılar yadsınamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Günümüzde gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır" ifadelerini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Sevgili gençler; içinde bulunduğunuz kurum bu vizyonun en önemli ayaklarından birisi. Hedefimiz talep eden değil, üreten ve ihraç eden olmak" dedi.

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun geçmişten gelen tecrübesiyle geleceğe yön vererek uzun yıllar başarılara imza atmaya devam edeceğine olan inancım tamdır"

İnternetin keşfi ve yaygınlaşması, ticari uyduların fırlatılması, mobil teknolojilerin hızla gelişmesi, kişisel bilgisayar ve akıllı telefon sahipliğinin tüm dünyada hızla artmasının bir iletişim değişiminin fitilini ateşlediğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

" Türkiye, son 19 yılda yaptığı çalışmalar ile e-devlet uygulamalarından finans ve bankacılık uygulamalarına, elektronik ticaretten dijital medyaya, giyilebilir teknolojilerden robotik sistemlere, sosyal medyadan sanal gerçekliğe kadar hemen her alanda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanmaya, sektörlere hakim olmaya devam ediyor. Tabi geleceğin getirdiklerine adapte olurken unutmamamız gereken bir şey daha var; geçmişte yaşadığımız tecrübeler. Bizler geleceği şekillendirirken, geçmişin birikimini mutlaka kullanmak zorundayız. Bu analitik düşünce ve yapı bizim hata yapma oranımızı azaltacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun da geçmişten gelen tecrübesiyle geleceğe yön vererek uzun yıllar başarılara imza atmaya devam edeceğine olan inancım tamdır."

"Dünya'daki gelişmelere baktığımızda bir an bile durmadan çalışmamız gerektiğini daha iyi idrak ediyoruz"

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2023 vizyonu temel stratejisi çerçevesinde, yerli ve milli olarak üretmek, her alanda dünya standartlarını yakalamak, geçmek ve son aşamada standart oluşturmanın öneminden bahsettiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülke ve millet olarak sahip olduğumuz tarihi miras, değerlerimiz, gücümüz ve potansiyelimiz, bu vizyonun çıkış noktası niteliğinde. Dünya'daki gelişmelere baktığımızda bir an bile durmadan çalışmamız gerektiğini daha iyi idrak ediyoruz. Burada insanı kibre ve yanlışa götüren bir hırstan bahsetmiyorum. Bizi zirveye çıkaracak olan şey 'Azim ve kararlılık' Gerçeğimiz budur. Ben tüm kademelerimizde bu ruhun var olduğuna eminim. Dünya ile yarışmak ve geçmek! Bize bu yakışır. Hedefimiz bu olmalı, biz bunu her platformda dile getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Darbeye yeltenenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise, Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörünün her ne kadar kendisini oluşturan donanım, yazılım, iletişim gibi sektörler ile ifade edilse de aslında teknolojik olarak değil ekonomik, siyasal ve sosyolojik hatta her şeyle etkileşim halinde bulunan bir mecra olduğunu aktararak, "İnsanoğlunun adeta yaşam tarzını değiştiren, kamu ve özel sektörü dönüştüren teknolojik ürünlerden ve hizmetlerinden maksimum fayda, tehditlerinden ise mümkün olan en yüksek korunmanın sağlanmasına ihtiyaç duyulmasının ardından kurulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sorumluluğu bu değişimle paralel olarak her geçen gün artıyor. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Yürüdüğümüz bu dikenli yolda zorlukların üstesinden gelirken, şiarımız doğrultusunda ülkemizin gelişmiş dünya ile entegre olmuş bir teknoloji düzeyine ulaşması, bunun yerli ve milli imkanlarla yapılması. Bu nedenle bilgi teknolojileri olarak bir araya geliyor; teknoloji ve ekonomi alanında çalışmalar yapıyor, öneriler geliştiriyoruz. BTK yürüyüşünün ardında da, işte bu ideali taşıyan, bu bilinci içselleştirmiş değerli mesai arkadaşlarım var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini hatırlatan Sayan, bu cümleyi her zaman şiar olarak benimseyeceklerini söyledi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm Türkiye'nin tek yumruk olduğunu belirten Sayan, "Darbeye yeltenenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Sokaklarda darbecilere meydan okuduk. Herkes elinden geleni hatta daha fazlasını yaptı. Canını verdi şehit oldu, gazi oldu. Ancak vatanını teslim etmedi" şeklinde konuştu.

"Biz geleceği sadece tahminle yetinmeyip, inşa edecek çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'yi hem bölgede hem de dünyada önder konuma getirecek bir vizyonun eseri olduğunu bildiren Sayan, "Biz geleceği sadece tahminle yetinmeyip, inşa edecek çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'miz nasıl coğrafi konumu ve güzellikleriyle tüm dünyayı kendine hayran bırakıyorsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla teknoloji alanında da dünyayı kendisine hayran bırakacak ve gıpta ile bakılan bir ülke konumuna getirecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

Üretilecek yada üretilen yerli ve milli uygulamaların, Türkiye'yi daha güçlü kılacağını belirten Sayan, "Bu anlamda ülkemizin gençlerinin yazılım konusunda kendilerini geliştirmeleri oldukça önemli. Artık en az alfabeyi öğrenmek kadar önemli yazılımın öğrenilmesi. Yazılımın geleceğin en önemli meslek dallarından biri olduğunun farkına varmamız hasebiyle, adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen '1 Milyon Yazılımcı' projesi ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını işbirliği halinde sağlıyor olacağız. Bu proje ile eğitim alan öğrenciler özel sektörde ve bilgi teknolojileri alanında uzmanlaşarak bu sektörde kariyer sahibi olabilecek" dedi.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok yerde ilk 5G sinyallerinin verildiğini aktaran Sayan, "Şu anda bulunduğumuz BTK binası, ODTÜ, Hacettepe binalarını biz 5G vadisi olarak tanımladık. Ülkemizin ilk 5G sinyali bu vadide verildi" diye konuştu.

Sayan, en kısa zamanda tamamlamayı planladıkları "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi" kapsamında radyolink, anten, baz istasyonu, siber güvenlik yazılımları gibi elektronik haberleşme şebekelerinde yoğun olarak kullanılan yazılım ve donanım ürünlerinin üretimini başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

BTK'nın Türkiye'de siber güvenliğin teminatı olduğunu anlatan Sayan, "BTK, siber güvenliğin her anlamda koordinasyonunu paydaşlarımızla birlikte ülkemiz için yapmakta. Siber güvenlik nereden başlıyor? İletişim, haberleşme, bu haberleşme altyapısını kontrol etme ve bunda tehditlere karşı koymak. Bu kurum ülkenin siber güvenliğinde adeta vatan savunmasında rol alıyor" aktarımında bulundu.

Sayan, "Güvenli İnternet Hizmeti" (GİH) kapsamında, vatandaşları internetin zararlı içeriklerine karşı korumaya yönelik ücretsiz hizmet sunduklarını ve abonelerin isteğine bağlı, şeffaf, kullanımı kolay, herhangi bir program yüklemeyi gerektirmeyen interaktif ve tüketici memnuniyetini esas alan bir kamu hizmeti verdiklerini dile getirdi.

"Milli Monitör Sistemi" ile Türkiye'nin hava sahasındaki yayınlarının herhangi bir enterferansa sebep olmadan, sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi, illegal yayınların ihbara gerek kalmadan anında fark edilmesi ve bozucu sinyallerin konumlarının yüksek hassasiyetle tespit edilmesi konusunda, özellikle sinyal kaynağını hesaplama kapasitesinde dünyada en iyi noktaya gelerek, büyük bir başarı yakaladıklarını bildiren Sayan, "Yine vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırmak anlamında, 'Milli Monitör Sistemi'miz 7 gün 24 saat esasına bağlı olarak ilgili dairemizle koordinasyon halinde 9 bölge müdürlüğü kapsamında faaliyetlerine devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Dijital Türkiye (E-devlet) kapısı üzerinden sunulan hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Sayan, özellikle pandemi koşulları dolayısıyla vatandaşların abonelik fesih başvurularını e-devlet kapısı üzerinden yapabileceklerini, abonelerin işletmeci ofis ya da bayilerine gitmek zorunda kalmadan internet erişimleri olan evleri, iş yerleri dahil pek çok yerden cep telefonları ya da bilgisayarları ile fesih başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden işletmeciye iletebileceklerini bildirdi.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da, 20 yıllık çalışma süresince, personelin katkıları ve başarılarıyla büyüyen BTK'nın kuruluş yıl dönümü olan bugünün, 100 uzman yardımcısının BTK ailesine katılmasıyla ayrı bir önem kazandığını dile getirdi.

Kurum olarak elektronik haberleşme ve posta sektöründe tüketici hak ve menfaatlerinin korunması, sektörde etkin ve sürdürülebilir rekabetin sağlanması, bilgi ve haberleşme güvenliği gibi görev alanları kapsamında pek çok düzenlemeye imza attıklarını vurgulayan Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz ve biran önce hayırlısı ile son bulmasını temenni ettiğimi pandemi sürecinde de önemli düzenlemeler yapıyoruz. Pandemi süreci, haberleşmenin hayati bir öneme sahip olduğunu hepimize gösterdi. Bu süreçte insanımızın hayatını uzaktan, temassız elektronik ortamlarda yapılan işlemler kolaylaştırdı. Bu açıdan gerek elektronik haberleşme gerekse posta sektörünün pandemi ile mücadelede rolü çok büyük. Kurum olarak posta gönderilerinin temassız teslimi için gerekli düzenlemeyi posta sektörümüzle paylaştık. Ayrıca, 5809 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile abonelik sözleşmelerinin kurumumuzun belirleyeceği yöntemlerle elektronik ortamda yapılabilmesi hususu hükme bağlanmış oldu. Bu kapsamda, elektronik ortamda kimlik doğrulama yöntemlerinin belirlenmesi çalışmalarını kurumumuz koordinasyonunda işletmecilerimiz ile birlikte yürütüyoruz. İşletmecilerimize katkıları için teşekkür ediyorum."

Pandemi sürecinde yaptıkları ikinci önemli kanuni düzenlemenin 5651 sayılı kanunda yapıldığını ifade eden Karagözoğlu, "İnternet ve özellikle sosyal ağlar bakımından bu önemli düzenleme ile BTK olarak sorumluluğumuz daha da arttı. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın ilgili alanda hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla BTK olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ülkemizin geleceği için en az haberleşme kadar önemli diğer bir konu ise yazılım. Bugün, yeni dünyayı yazılım şekillendiriyor. BTK olarak yerli ve milli ürün geliştirmesine var gücümüzle destek oluyoruz. 2017 yılında kurumumuz bünyesinde kurulan BTK Akademi ile teknoloji alanında sertifika programları, online eğitimler, seminerler, konferanslar gibi etkinlikler düzenliyor, Siber Talimhane, Siber Güvenlik, Güvenlik Testi, Adli Bilişim alanlarında eğitimler veriyoruz" aktarımında bulundu.

Yerli ve milli ürünler geliştirmek için ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek için çalıştıklarını bildiren Karagözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs 2013'te kurulan, ülkemizi etkileyebilecek siber saldırılara karşı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve USOM'un koordinasyonunda faaliyet gösteren Siber Olaylara Müdahale Ekiplerimiz SOME'ler, 7/24 teyakkuzda. Tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz KASIRGA, AVCI ve AZAD olarak adlandırılan uygulamalar ile donatılmış Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM), ülkemizin tüm iletişim alt yapısının, kritik verilerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışıyor. Yine Aselsan ile birlikte geliştirilen 'Milli Monitör Merkezi'miz, tamamen yerli ve milli imkanlarla kuruldu. Deneyimin, bilgi ve birikimin nasıl ürüne dönüştüğüne bu süreçte şahit olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Yerli ve milli üretimi, kurumumuzun tüm süreçlerine entegre ediyoruz. BTK Veri Merkezimiz ise, dünyaca kabul görmüş en üst düzey standartlarda tasarlanmış, 5 bin metrekare kapalı alanı, 10 megawatt (MW) kurulu gücü ve yüksek veri işleme kapasitesi ile kamunun en büyük veri merkezlerinden biri."

İnternetin imkanlarından faydalanırken, zararlı içeriklerinden korunması için özellikle çocuklara yönelik eğitim, farkındalık, bilinçlendirme faaliyetleri gibi önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Karagözoğlu, 2011 yılından bu yana, ücretsiz olarak aile ve çocukları koruyan Güvenli İnternet Hizmetinin sunulmasını sağladıklarını, bugün gelinen noktada 7 milyonu aşkın kişinin Güvenli İnternet Hizmetinden yararlandığını kaydetti. - ANKARA