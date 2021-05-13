Milli Eğitim Bakanı Selçuk, gençlerden bayram tatilinde kitap okumalarını istedi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlerden bayram tatilini kitap okuyarak geçirmelerini istedi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gençler, iyi bayramlar. Sınavla ilgili kaygınızı kısmen giderdik diye düşünüyorum. Şimdi, küçük bir ricam olabilir mi? Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin. Günlerinizi iyi cümleler, iyi fikirler, iyi hayallerle besleyerek geçirin. Farkınızı iyi şeylerle gösterin." ifadelerini kullandı.