İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, AGİTPA Başkanı Margareta Cederfelt ve beraberindeki heyetle bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) bir araya geldi. Heyetler, çekilen hatıra fotoğrafının ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, terörizm ile mücadele, düzensiz göç ve sınır güvenliği konularının ele alındığı öğrenildi. Görüşmede, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hazır bulundu.