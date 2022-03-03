Son dakika haber | Balıkçılar soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avlanmaya ara verdi - Son Dakika
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Son dakika haber | Balıkçılar soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avlanmaya ara verdi

03.03.2022 16:00
Son dakika haber | Balıkçılar soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avlanmaya ara verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Beyşehir Gölü'nden geçimini sağlayan balıkçılar, soğuk hava nedeniyle avlanmaya ara verdi.

Beyşehir Gölü'nden geçimini sağlayan balıkçılar, soğuk hava nedeniyle avlanmaya ara verdi.

Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava şartları, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde balıkçılığı zorlaştırdı. Avlanmaya ara veren balıkçılar limanlara gelerek kar örtüsüyle kaplanan balıkçı teknelerinde temizlik yaptı.

Bazı balıkçılarsa teknesinde bekleyen, bir gün önce gölde avladığı balıkları kasalarla karaya çıkarttı.

İlçe merkezinde kar kalınlığını 30 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde ağaçlar ve dalları kar örtüsüyle kaplanırken, ağırlığa dayanamayan bazı ağaçlar devrildi.

Beyşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağaç ve kırılan dallarını toplamak için sabah saatlerinden itibaren mesai yaptı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde ve dış mahallelerde elektrik direklerinde devrilmeler, enerji nakil hatlarında kar yükü nedeniyle kopmalar beraberinde arızalar ve elektrik kesintilerini de getirdi.

Öte yandan kar yağışı sokak hayvanlarını ve doğada, göl kıyılarında yaşam süren kuş ve su kuşlarını olumsuz etkiledi.

Ağaç dallarının kar örtüsüyle kaplı olması nedeniyle kuşlar konacak dal bulmakta zorlandı. Şamlar Mahallesi yolundaki barınaklarında yaşam süren sokak hayvanları ise yiyecek getiren hayvanseverler tarafından beslendi.

Son dakika haber | Balıkçılar soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avlanmaya ara verdi
Son dakika haber | Balıkçılar soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avlanmaya ara verdi
Son dakika haber | Balıkçılar soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avlanmaya ara verdi
Son dakika haber | Balıkçılar soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avlanmaya ara verdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Balıkçılar soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avlanmaya ara verdi - Son Dakika


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