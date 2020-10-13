Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı

13.10.2020 17:22
Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre KONYA'nın Ilgın ilçesinde, balıkçılar Şükrü Ç. ve Sevgi D., fiyat tartışmasında birbirlerine tüfek doğrulttu.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde, balıkçılar Şükrü Ç. ve Sevgi D., fiyat tartışmasında birbirlerine tüfek doğrulttu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar, tüfekleri ateşlemeden tartışmayı sona erdirdi. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Camiatik Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Balıkçılık yapan Şükrü Ç. iddiaya göre sazan balığının kilosunu 5 liraya satıp, tezgahındaki balıkları bitirdi. Sevgi D.'nin aile fertlerinden biri, 15 liraya sattıkları balığı, 5 liraya satan Şükrü Ç.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine iki balıkçı arasında tartışma çıktı. Sevgi D., Şükrü Ç.'ye ait tezgahı devirdi. Şükrü Ç. de eline tüfek alıp, Sevgi D. ile yanındakilere doğrulttu. Bunun üzerine Sevgi D. de park halindeki otomobilden tüfeği alıp, Şükrü Ç.'nin üzerine yürüdü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar, tüfeklerini ateşlemeden tartışmayı sona erdirdi. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan Şükrü Ç. ve Sevgi D., polis merkezine götürüldü. İkili ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı

Pompalı Tüfek, Polis, Pazar, Ilgın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Balıkçıların silahlı kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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