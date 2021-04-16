Son dakika haber: Baskil'de şehit polis Hüseyin Göral adına kütüphane açıldı - Son Dakika

Daha sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.

Baskil Vakıfbank İlkokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışına, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Amiri Murat Demir , AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, Baskil MYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut ve şehidin ailesi katıldı.

Baskil ilçesinde Tüm Şehit Çocukları Derneği tarafından hazırlanan "Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında şehit polis Hüseyin Göral adına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

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