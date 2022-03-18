Son dakika haber! Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

18.03.2022 08:45
Son dakika haber! Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Beylikdüzü'nde patenle motosiklete tutunarak ilerleyen 2 genç kazaya davetiye çıkardı.

Beylikdüzü'nde patenle motosiklete tutunarak ilerleyen 2 genç kazaya davetiye çıkardı. Motosiklete tutunan gençlerin akrobatik hareketler sergileyerek ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yavuz Selim Sultan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde 2 patenli genç motosiklete tutunarak ilerleyerek tehlikeli hareketler sergiledi. Hızla geçen araçların yanından geçen gençler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Araçların hızla geçişine aldırış etmeden tehlikeli şekilde seyreden gençler, adeta ölümle burun buruna geldi.

Gençlerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

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Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


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