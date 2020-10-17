Son dakika haber... Beyoğlu'nda dolandırıcı boyacının turist kadına "fırça tuzağı" kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Beyoğlu'nda dolandırıcı boyacının turist kadına "fırça tuzağı" kamerada

17.10.2020 11:05
Son dakika haber... Beyoğlu'nda dolandırıcı boyacının turist kadına

Son dakika haberi: Beyoğlu Galata'da kendisini ayakkabı boyacısı olarak gösteren bir şahıs, bilerek yere düşürdüğü fırçayı kendisine veren turist kadının ayakkabılarını boyayarak para talep etti.

Beyoğlu Galata'da kendisini ayakkabı boyacısı olarak gösteren bir şahıs, bilerek yere düşürdüğü fırçayı kendisine veren turist kadının ayakkabılarını boyayarak para talep etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Galata semtinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda kendisini ayakkabı boyacısı olarak gösteren bir şahıs, kaldırımdan geçen turistin önünde fırçasını düşürdü. Bunu gören turist kadın ise fırçayı yerden kaldırarak boyacıya verdi. Durumu fırsat bilen şahıs, teşekkür etmek istediği turistin ayakkabılarını boyamaya başladı. Bir süre sonra uzaklaşmaya başlayan turist, şahsın para talebiyle karşılaştı. Dolandırıcı şahıs, verilen parayı az bulup daha fazlasını istedi. O anlar saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Son dakika haber... Beyoğlu'nda dolandırıcı boyacının turist kadına fırça tuzağı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda dolandırıcı boyacının turist kadına fırça tuzağı kamerada
Son dakika haber... Beyoğlu'nda dolandırıcı boyacının turist kadına fırça tuzağı kamerada

Dolandırıcı, Beyoğlu, Galata, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Beyoğlu'nda dolandırıcı boyacının turist kadına 'fırça tuzağı' kamerada - Son Dakika

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