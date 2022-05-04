Şişli'de korkutan yangın - Son Dakika
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Şişli'de korkutan yangın

04.05.2022 11:25

Şişli'de dün geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Şişli'de dün geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangın, dün akşam saatlerinde Şişli Dolapdere Caddesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir alanda çıktı. Atık malzemelerin bulunduğu alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Şişli'de korkutan yangın
Şişli'de korkutan yangın
Şişli'de korkutan yangın
Şişli'de korkutan yangın

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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