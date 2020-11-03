Beyoğlu'nda toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ/

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.