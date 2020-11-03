Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var

03.11.2020 17:01
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var, System.String[]

Siirt-Bitlis karayolunda yolcu otobüsü ile kum yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesi Bitlis karayolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile kum yüklü tır çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma Siirt AFAD, Siirt UMKE, Bitlis UMKE, Bitlis itfaiyesi sevk edildi. Kazada, araç içerisinde sıkışan yolcular Siirt AFAD, Siirt UMKE, Bitlis UMKE, Bitlis İtfaiyesi ile yapılan ortak çalışma sonucu çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt ve Bitlis'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var

Bitlis, Ölü, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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