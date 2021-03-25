BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
25.03.2021 17:37
BOĞAZİÇİ Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yapmak istediği belirtilen 12 kişi gözaltına alındı.
BOĞAZİÇİ Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yapmak istediği belirtilen 12 kişi gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce yaşanan bir olay nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtilen öğrenciye destek için bir grup
Güney Kampusü giriş kapısı önünde toplandı. Toplantının yapılacağı eğitim fakültesine yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.
Gruptaki 12 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresindeki güvenlik önlemleri aldı.
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