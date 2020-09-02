KAMYONETTEN ATLAYARAK ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Orhaneli Termik Santralin kömür havzasında meydana gelen kazada 34 SC 6926 plakalı kamyoneti kullanan E.D., üzerine gelen kamyondan kaçamayacağını anlayınca bir anlık refleksle araçtan atlayarak, ölümden kurtuldu. E.D. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, demir yığını haline dönüşen kamyonette yolcu yoltuğunda bulunan Sinan Durak ise yaşamını yitirdi.Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 02:05 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü - (2) - Son Dakika