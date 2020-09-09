Son dakika haber! Çaldığı traktörle kaza yaptı, hayatını kaybetti - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde beton mikseriyle çarpışan ve çalıntı olduğu öne sürülen traktörün sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Baklacı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi çaldığı ileri sürülen 45 TA 1982 plakalı traktör ile şerit ihlali yapınca Alaşehir yönünden gelen A.K. yönetimindeki 34 DJ 5269 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'TRAKTÖR YERİNDE YOKTU'

Kazada ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmaması üzerine, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. araştırmada traktörün çalıntı olduğu anlaşıldı. Tariş'e üzüm getiren Baki Kurt'un yemek molası için traktörünü Tariş'in önüne bıraktığı ve kimliği öğrenilimeyen şüphelinin traktörü çaldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili ifade veren Baki Kurt, "Traktörümü saat 19.00 sıralarında Tariş önüne bıraktım. Biraz kenara çekilip, yemek yemeye başladım. Ambulanslar geçti. Ambulansları merak ettim. Yaklaşık 150 metre ileride bulunan kalabalığa bakmaya giderken, traktörümün yerinde olmadığını gördüm. Tarişte nöbet tutan güvenlikçilere sordum, görmediklerini belirttiler. Olay yerine geldiğimde traktörümün kazaya karıştığını gördüm" diye konuştu.