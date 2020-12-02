Son dakika haber... Çan'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Çan'da sahte içki operasyonu
02.12.2020 11:01
Son dakika haber: Çanakkale'de gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda bin 225 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Çanakkale'de gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonunda bin 225 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak içki suçlarına yönelik gerçekleştirdikleri araştırmalar neticesinde, Çanakkale'nin Çan ilçesinde sahte alkollü içki imalatında kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda bin 225 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı. - ÇANAKKALE
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