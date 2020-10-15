Son dakika haber... Çanakkale'de sahte alkol ürünlerini internetten satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Çanakkale'de sahte alkol ürünlerini internetten satan 2 kişi yakalandı

15.10.2020 11:37
Son dakika haber... Çanakkale'de sahte alkol ürünlerini internetten satan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla temin ettiği kaçak ve kendilerinin yaptığı sahte alkol ürünlerini internet ortamından pazarlayan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla temin ettiği kaçak ve kendilerinin yaptığı sahte alkol ürünlerini internet ortamından pazarlayan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT Tim Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak ve sahte alkol üretimiyle mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışma neticesinde, A.K. ve S.K.'nin Ayvacık ilçesinde kaçak temin ettikleri ve kendilerinin yaptıkları sahte alkol ürünlerini, internet ortamında sattıklarını belirledi. Şüphelilerin adresine baskın yapan ekipler, evde yaptıkları aramada 150 litre etil alkol, 68 adet alkollü içki yapımında kullanılan test kiti, 102 adet sahte etil alkol etiketi, 30 adet sahte TAPDK içki bandrolü ve 5 litre sahte viski ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Son dakika haber... Çanakkale'de sahte alkol ürünlerini internetten satan 2 kişi yakalandı

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çanakkale'de sahte alkol ürünlerini internetten satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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