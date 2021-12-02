Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısının aile fotoğrafında yer aldı - Son Dakika

- Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısının aile fotoğrafında yer aldı

STOCKHOLM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrasında çekilen aile fotoğrafında yer aldı.

İsveç'in ev sahipliğinde başkent Stockholm'de düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı gerçekleşti. Dışişleri Bakanlarının özel görüşmeler de gerçekleştirdiği AGİT'te son olarak aile fotoğrafı çektirildi. Bakan Çavuşoğlu, toplantıya katılan mevkidaşlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı.