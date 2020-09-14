Son dakika haber | Çay ocağında ailesine destek olurken derslerine de çalışıp tıp fakültesini kazandı - Son Dakika

Son dakika haber | Çay ocağında ailesine destek olurken derslerine de çalışıp tıp fakültesini kazandı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir yandan babasına çay ocağında yardım edip bir yandan da ders çalışarak hazırlandığı üniversite sınavında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Emir Furkan Erdem, ailesine büyük sevinç yaşattı.

Son dakika haber | Çay ocağında ailesine destek olurken derslerine de çalışıp tıp fakültesini kazandı, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir yandan babasına çay ocağında yardım edip bir yandan da ders çalışarak hazırlandığı üniversite sınavında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Emir Furkan Erdem, ailesine büyük sevinç yaşattı.

Ailesinin 3. çocuğu olan 19 yaşındaki Erdem, çay ocağında çalışan babasına yardım ederek boş kalan zamanlarında da ders çalışmayı ihmal etmedi.

Tıp fakültesini kazanma hayaliyle derslerine gece gündüz çalışan Erdem, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Sabahlara kadar çalıştım, uykusuz kaldım ama sonunda başardım"

Emir Furkan Erdem, AA muhabirine, hem babasına çay ocağında yardım ettiğini hem de ders çalışarak üniversite sınavına hazırlandığını söyledi.

İlkokuldan bu yana babasının çay ocağında çay satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştığını dile getiren Erdem, "Kahvede müşteriye çay verdikten sonra boş zamanlarımda test çözüyordum. Uykumdan fedakarlık ederek sınavlara hazırlandım. Sınavda 550 puan aldım. Tercihlerimi yaptım, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım." diye konuştu.

Zorlu bir sınava hazırlık süreci geçirdiğini belirten Erdem, evinde internet olmadığını, test kitaplarından çalışmak zorunda kaldığını anlattı.

Erdem, ablasının ve ağabeyinin evlenerek başka bir kente gittiğini, babasının yanında sadece kendisinin kaldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Sabahlara kadar çalıştım, uykusuz kaldım ama sonunda başardım. Geçen sene de sınava girdim ancak hedefim tıp fakültesiydi, olmadı. Bu sene hem babama çay ocağında yardım ettim hem de boş zamanlarımda çalışarak azmettim, kazandım. Babam yaşlı, ona yardım etmek zorundaydım. Burada esnafa çay dağıtıyorum. Dersaneye bir süre gittim, pandemi nedeniyle daha sonra gidemedim. Yaşadığım yerde dersane yok. 1,5 saat yol giderek dersaneye gidiyordum, sonra gidemedim. Test kitaplarımı çözdüm. Çözdüklerimi sildim, bir daha çözdüm. Kimseden yardım almadan 6 ay hem babama yardım ettim hem de ders çalıştım."

"Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin"

Hüseyin Erdem de bir babanın evladının en iyi bölümü kazanmasını istediğini, oğlunun da bunu zor şartlarda başardığını vurgulayarak, "Geçen yıl üniversite sınavına girdi ancak istediği yer olmayınca bu sene tekrar girdi. Dersaneye gönderdik ancak pandemi nedeniyle dersaneye gidemedi. Hem benim yanımda çay ocağında çalıştı hem de arta kalan zamanlarda sınava hazırlandı. Evde internetimiz olmadığından kitaplardan sabahlara kadar ders çalıştı." diye konuştu.

Erdem, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin." dedi.

Çay ocağı müşterisi Adnan Hercan ise Emir Furkan Erdem'in kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Emir hem babasına yardım etti hem de üniversite sınavına hazırlandı. Çay ocağında ders çalışırdı. Tıp fakültesini kazanması Pamukova esnafını çok sevindirdi. Ona başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çay ocağında ailesine destek olurken derslerine de çalışıp tıp fakültesini kazandı - Son Dakika

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