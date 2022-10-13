Elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

13.10.2022 22:02

Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşadığı evinin bahçesindeki elma ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşadığı evinin bahçesindeki elma ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kalınkaya köyünde Ruşen Ali Yıldırım, komşusu Duran Şahin'in (45) evinin bahçesinde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarmanın incelemesinde Şahin'in evinin bahçesindeki elma ağacından düştüğü tespit edildi.

Cenaze otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Ali Yıldırım, Çorum, Alaca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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