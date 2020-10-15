Son dakika haber... Çorum'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Çorum'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre ÇORUM'da polis ekipleri, sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenledi.

ÇORUM'da polis ekipleri, sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 423 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte içki imalatı yapan adresleri belirleyip, operasyon yaptı. Operasyonda, 423 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.



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