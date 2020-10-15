Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Doğrudan milletimizin iradesiyle... - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Doğrudan milletimizin iradesiyle...
15.10.2020 16:02
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (4)
"İnsan maddi birikimi ve manevi birikimi ve manevi zenginliğiyle bir bütündür. Ruhsuz bir beden ceset, manevi zenginlikten yoksun bir zihin de robot hükmündedir. Biz robot değil, insan, daha doğrusu insanı kamil yetiştirmenin peşinde olmalıyız"
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimiz, Cumhuriyetin kuruluşunun ardından doğrudan milletimizin iradesiyle gerçekleştirdiğimiz en büyük yönetim reformudur.
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