Son dakika haber | Damat dehşetinde kayınvalide de öldü; daha önce de 3 yaşındaki çocuğu kaçırmış - Son Dakika

Son dakika haber | Damat dehşetinde kayınvalide de öldü; daha önce de 3 yaşındaki çocuğu kaçırmış

20.11.2020 16:52
Son dakika haber | Damat dehşetinde kayınvalide de öldü; daha önce de 3 yaşındaki çocuğu kaçırmış, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ÇgORUM'da oğlu Serkan Özçiftçi'yi (32) silahlı saldırıyla öldüren damadı Gencel K. (37) tarafından evi basılıp, tüfekle vurulan kayınvalide Gülizar Özçiftçi (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÇgORUM'da oğlu Serkan Özçiftçi'yi (32) silahlı saldırıyla öldüren damadı Gencel K. (37) tarafından evi basılıp, tüfekle vurulan kayınvalide Gülizar Özçiftçi (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Gencel K.'nin eşinin bir süredir kayıp olduğu, bu nedenle daha önce kayınvalidesini darbedip, kayıbiraderinin 3 yaşındaki oğlunu kaçırdığı, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldıpı ortaya çıktı.

Olay, Çarşamba gecesi yaşandı. Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1'inci Cadde'de oturan eşinin kardeşi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapı önünde bekleyen damat, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan Gencel K. ise kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal K., kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup, kaçtı. Yaralanan kayınvalide, hastaneye kaldırıldı.OĞLUNDAN SONRA ANNE DE ÖLDÜYaralılardan Serkan Özçiftçi hastaneye götürüldükten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülizar Özçiftçi de 2 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün yaşama veda etti.HER YERDE ARANIYOROlaydan yaralı kurtulan Alev Özçiftçi'nin polise verdiği ifadesinde eşi Serkan Özçiftçi'nin kız kardeşinin bir süredir kayıp olduğunu, Gencel K.'nin bu nedenle kendilerine saldırdığını söylediği öğrenildi. Saldırganın daha önce kayınvalidesini darbettiği, öldürdüğü kayınbiraderinin yaralanan 3 yaşındaki oğlunu kaçırdığı, gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Polis, Gencal K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haber | Damat dehşetinde kayınvalide de öldü; daha önce de 3 yaşındaki çocuğu kaçırmış
Son dakika haber | Damat dehşetinde kayınvalide de öldü; daha önce de 3 yaşındaki çocuğu kaçırmış
Son dakika haber | Damat dehşetinde kayınvalide de öldü; daha önce de 3 yaşındaki çocuğu kaçırmış
Son dakika haber | Damat dehşetinde kayınvalide de öldü; daha önce de 3 yaşındaki çocuğu kaçırmış

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Damat dehşetinde kayınvalide de öldü; daha önce de 3 yaşındaki çocuğu kaçırmış - Son Dakika


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