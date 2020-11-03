Son dakika haber: Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Adem Karataş başkanlığında toplandı.

Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 2 ölü ve çok sayıda yaralı var